Seguindo a abordagem estabelecida no IBM Rapid Move for SAP S/4HANA, a ARAUCO está no caminho certo para alcançar uma transição rápida e de baixo risco para o pacote in-memory SAP S/4HANA na IBM Cloud.

"Nosso engajamento com a IBM Services começou com a Avaliação de Impacto do IBM HANA", diz Leandro San Miguel. "Esse processo ajudou a identificar possíveis obstáculos técnicos antes de iniciarmos o projeto e formular estratégias eficazes para superá-los, uma abordagem que nos deu grande confiança na capacidade da equipe da IBM de entregar uma transição perfeita para o SAP S/4HANA."

Hoje, a IBM Services está trabalhando com a ARAUCO para ajudar a empresa a preparar seu ambiente SAP ERP local existente para a mudança para a nuvem, atualizando os principais componentes, como ativar a conversão Unicode em uma única etapa. Depois de criar ambientes de teste, garantia de qualidade e produção para o SAP S/4HANA na IBM Cloud, a IBM moverá os dados para a nova plataforma.

"Ao espelhar nossos dados entre dois data centers da IBM nas costas oriental e ocidental dos EUA, podemos garantir que nossa plataforma SAP permaneça on-line mesmo no caso de uma interrupção em um único local", acrescenta Leandro San Miguel. "Graças ao IBM Application Management for SAP Solutions, podemos oferecer serviços SAP confiáveis e 24 horas por dia, 7 dias por semana, para nossas operações em seis países no mundo todo."