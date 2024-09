Em meio à crescente proliferação de medicamentos prescritos falsificados, contrafeitos ou de qualidade inferior, o governo dos EUA aprovou o Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) com o objetivo de proteger os pacientes. Ele é baseado na ideia de que a transparência — a capacidade de rastrear com precisão os medicamentos prescritos ao longo da cadeia de suprimentos farmacêutica — é essencial para preservar a integridade.

Igualmente importante é a ideia de que todos os principais atores do ecossistema farmacêutico — fabricantes, distribuidores e dispensários, bem como reguladores — precisam de uma maneira de compartilhar informações de forma colaborativa para que isso aconteça. Impulsionada pelo desafio de múltiplos segmentos do setor precisarem cooperar para atender ao DSCSA, a National Association of Boards of Pharmacy (NABP) buscou criar um hub digital centralizado que preencheria as lacunas de interoperabilidade entre seus sistemas, tornando a conformidade com o DSCSA mais rápida e fácil.