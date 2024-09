As organizações enfrentam uma pressão crescente para demonstrar compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social, mas muitas vezes têm dificuldade em fornecer relatórios transparentes e precisos sobre seu desempenho ambiental, social e de governança (ESG). A falta de uma abordagem baseada em dados para a geração de relatórios de ESG dificulta que as organizações mensurem e comuniquem com precisão o impacto na sustentabilidade.

Como as organizações podem superar esses desafios, fornecendo uma visão abrangente das maneiras pelas quais seu trabalho afeta o meio ambiente?

Os serviços de ESG da IBM Consulting fornecem soluções para esses desafios usando anos de experiência e tecnologia para permitir que as organizações simplifiquem seus processos de geração de relatórios, reduzam os riscos vinculados ao desempenho de ESG e melhorem a eficiência operacional. Uma estratégia de ESG eficaz ajuda a orientar as organizações em sua jornada de ESG com um roteiro claro, com foco na materialidade e na criação de valor a longo prazo.