A equipe da IBM reunida para o projeto incluiu especialistas em IA e deep learning da IBM Research e especialistas em processos e consultores do setor da IBM Consulting™. Nos primeiros meses intensivos do engajamento, as equipes da IBM e da Panasonic colaboraram para identificar e refinar as oportunidades de soluções. A IBM aplicou a metodologia IBM Garage™, trazendo pessoal de TI e operações em colaboração iterativa e de alto impacto, para definir o tom da colaboração, determinar o objetivo geral e cocriar as soluções.

Com base nos desafios e em uma avaliação do mais rápido tempo de maturação, a equipe conjunta codefiniu duas soluções de controle de processos que surgiram como as primeiras ofertas de fábrica inteligente da Panasonic.A primeira solução envolveu a criação de um cortador de plasma avançado por meio da automação total da geração da receita.

O empacotamento de plasma é meio que mágica.Para um engenheiro que tenta encontrar a receita de plasma certa, o que precisa sair no final é uma pastilha com padrões de corte precisos. Isso significa fazer a combinação certa de decisões sobre variáveis como pressão de vácuo e potência, energia eletrônica, energia iônica e gases, para citar apenas algumas.

Para desenvolver a solução de prova de conceito, a equipe da IBM Research desenvolveu algoritmos de deep learning que, por meio de um grande número de cálculos, permitiram que os engenheiros obtivessem rapidamente a combinação ideal de pontos variáveis. "Em vez de depender de intuição ou tentativa e erro", explica Hiroshima, “os engenheiros têm uma interface intuitiva e visual [projetada pela IBM Consulting] que pode simular o processo com precisão e em apenas alguns segundos"."

A segunda prova de conceito cocriada pela equipe abordou um ponto problemático diferente: a necessidade de otimizar o desempenho da máquina de plasma mais limpo por meio de práticas de manutenção mais inteligentes e acionadas por dados. "Em vez de receitas, o aplicativo de limpeza de plasma usa computação avançada para identificar o tempo ideal para realizar limpeza e manutenção", diz Hiroshima. "Muito cedo gera custos desnecessários, enquanto tarde demais gera o risco de má qualidade e até mesmo quebras de máquinas."

Como a solução de corte, o aplicativo de status da máquina é suportado por algoritmos desenvolvidos pela IBM Research. Usando dados de sensores montados na máquina, o aplicativo correlaciona as alterações na eficiência operacional da máquina com as condições de várias peças da máquina. A saída visual altamente intuitiva, observa Hiroshima, é como uma lista de desejos para técnicos excessivamente atribulados. "Os técnicos no chão de fábrica recebem um alerta, por exemplo, de que um determinado limpador de plasma entre muitos está funcionando em um nível abaixo do ideal, e que sujeira no eletrodo é o motivo mais provável", diz ele. "Esse insight permite que o técnico tome medidas corretivas que mantenham a alta qualidade e minimizem as disrupções na produção."