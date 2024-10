O que é resiliência da cadeia de suprimentos?

Durante anos, os profissionais da cadeia de suprimentos mediram o sucesso pela capacidade de reduzir custos e aumentar a eficiência. O just-in-time (JIT) tornou-se uma forma de arte e os mestres da prática alcançaram novos níveis de precisão. As mercadorias chegaram exatamente quando necessárias, o desperdício e os custos de manutenção foram reduzidos ao mínimo, e as estratégias de fonte única prevaleceram devido à facilidade e à economia de custos.

Então, 2020 causou um choque em muitas estratégias de JIT. A interrupção foi grande demais para ser absorvida e os ecossistemas da cadeia de suprimentos não haviam sido criados para serem flexíveis. À medida que aceitamos o fato de que a incerteza veio para ficar, houve um despertar na disciplina da cadeia de suprimentos com relação à resiliência. Chegou a hora de mudar o foco maníaco na eficiência para um foco que equilibrasse eficiência e resiliência. Especialistas em cadeia de suprimentos do setor e do meio acadêmico apontam que é possível para as empresas encontrarem um equilíbrio entre o just in time e o just in case. Wendy Tate, professora de gerenciamento da cadeia de suprimentos da Universidade do Tennessee e coeditora-chefe do Journal of Purchasing and Supply Chain Management, disse muito bem (link fora do ibm.com): "Eliminar o desperdício é bom, mas estoque não é necessariamente o mesmo que desperdício. Se retirar muito estoque, você aumenta o risco. Em suma, precisamos repensar o que significa JIT e suas vantagens e desvantagens". Agora está claro que a resiliência deve abranger a capacidade de se ajustar rapidamente às interrupções e até mesmo ter vantagens com elas preservando ao máximo a eficiência.

De acordo com Geraint John (link fora do site ibm.com), Vice-presidente analista com a prática de cadeia de suprimentos do Gartner, "os executivos da cadeia de suprimentos reconhecem a necessidade de tornar suas redes mais resilientes e ágeis". O Gartner define resiliência da cadeia de suprimentos como a capacidade de se adaptar a mudanças estruturais, modificando estratégias, produtos e tecnologias da cadeia de suprimentos, e agilidade como a capacidade de detectar e responder a mudanças imprevistas na demanda ou na oferta de forma rápida e confiável, sem sacrificar o custo ou a qualidade.

Os líderes da cadeia de suprimentos com quem a IBM conversa adotam esse novo foco na resiliência da cadeia de suprimentos e buscam uma abordagem que minimize a compensação entre o JIT e o planejamento para incertezas. Neste blog, vamos explorar as melhores práticas que impulsionam a resiliência da cadeia de suprimentos com esta definição no centro. Isso inclui desenvolver resiliência nas estruturas da cadeia de suprimentos, expandindo e aprimorando os ecossistemas e relacionamentos dos parceiros, mantendo o foco na eficiência e atendendo às expectativas dos clientes. Conhecendo suas opções, tomando decisões baseadas em dados e mantendo a comunicação com clientes e outras partes interessadas, é possível encontrar o equilíbrio certo para seu negócio.

Por que a resiliência da cadeia de suprimentos é importante?

As cadeias de suprimentos são a espinha dorsal da economia global. Elas também se tornaram cada vez mais complexas e agora são compostas por centenas de fornecedores, prestadores de serviços e centros de produção e distribuição espalhados por todo o mundo. Como a vida como a conhecemos depende da capacidade das cadeias de suprimentos globais de oferecer e colaborar com eficácia entre parceiros comerciais, as redes business-to-business precisam ser construídas tendo em mente a resiliência. E mesmo diante da incerteza, as empresas podem entregar os produtos certos no local e no momento certos e até mesmo superar os concorrentes.

Embora as interrupções nas cadeias de suprimentos variem em magnitude e impacto, qualquer pessoa que tenha trabalhado em gestão da cadeia de suprimentos por algum tempo sabe que as interrupções são inevitáveis. No entanto, um estudo mostra que 60% dos líderes da cadeia de suprimentos dizem (link fora do ibm.com) que suas cadeias de suprimentos foram projetadas para eficiência de custos, não resiliência.

As cadeias de suprimentos ficaram tão bem ajustadas para reduzir desperdícios e custos que, quando os líderes da cadeia de suprimentos precisaram tomar decisões rapidamente para lidar com mudanças drásticas na oferta, demanda e logística, suas opções eram limitadas. Eles não tinham os dados, um ecossistema de parceiros e relacionamentos fortes para encontrar alternativas viáveis para manter suas cadeias de suprimentos em movimento. De fato, um estudo do Fórum Econômico Mundial (link fora do ibm.com) descobriu que apenas 12% das principais empresas globais estão suficientemente protegidas contra futuras interrupções na cadeia de suprimentos e nas operações, com os 88% restantes precisando urgentemente de medidas adicionais para desenvolver resiliência.

As cadeias de suprimentos modernas devem estar equipadas para ajustar as operações de forma rápida e eficiente, gerenciar interrupções e até mesmo antecipar-se a elas para minimizar o impacto dos eventos antes que eles ocorram. Com acesso a dados confiáveis e em tempo real e um forte ecossistema de parceiros, as empresas na vanguarda da inovação estão aproveitando as disrupções para melhorar os resultados de negócios: não apenas a receita, como também a otimização de custos e ainda superar as expectativas dos clientes.

Como começar com a resiliência da cadeia de suprimentos



Se ocorrem interrupções nos negócios, os profissionais da cadeia de suprimentos podem enfrentar pressões de suprimentos, limitações logísticas, mudanças drásticas no mix de demanda, falta de visibilidade sobre a contagem de estoque e restrições de localização e capacidade. E essa lista está longe de ser abrangente.

Por isso as empresas estão priorizando a resiliência da cadeia de suprimentos, com 87% das organizações ibm.com pesquisadas dizendo ao Gartner que pretendem investir na resiliência da cadeia de suprimentos nos próximos dois anos. Se a sua organização tem planos semelhantes, veja a seguir apenas cinco dicas para ajudar a garantir que você construa sua estratégia sobre uma base sólida que permita minimizar a troca entre eficiência e resiliência:

1. Mantenha os clientes em primeiro lugar. Uma lição abrangente que os líderes da cadeia de suprimentos aprenderam é que os clientes querem cada vez mais visibilidade total das cadeias de suprimentos, desde o estoque até a logística de última milha. As empresas precisam oferecer isso para atenderem às expectativas dos clientes. De acordo com uma nova pesquisa com 2.200 consumidores adultos realizada pela Morning Consult em nome da IBM, dois terços disseram que esperam ter opções de entrega (67%) e estoque (65%) imediatamente disponíveis nas compras online, enquanto 64% comprarão um item em outro lugar se não estiver disponível para entrega dentro de uma ou duas semanas. As empresas B2B também estão sob pressão inesperada para oferecer experiências digitais equivalentes às do consumidor. Na verdade, mais de 70% dos compradores B2B dizem que estão migrando para compras remotas ou digitais.

2. Digitalize para poder automatizar. A capacidade de gerar dados seguros, granulares e em tempo real sobre sua cadeia de suprimentos deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade. Mas é difícil ser ágil se você estiver contando com formulários manuais, fax e e-mail para transações comerciais. Priorizar a digitalização de processos manuais essenciais é o primeiro passo essencial para garantir visibilidade em datas precisas e em tempo real, bem como conectividade sem atrito com fornecedores. Você poderá detectar problemas antes de afetarem seus clientes e seus negócios e ainda aumentar a eficiência.

3. Desfaça os silos. Para muitas organizações, os dados estão espalhados por sistemas isolados dentro e fora dos limites organizacionais, de modo que as equipes não têm as informações de que precisam quando e onde precisam. A visibilidade de ponta a ponta e em tempo real das atividades de inventário e fluxo de trabalho em toda a sua organização possibilita que você otimize o desempenho da cadeia de suprimentos, atenda às expectativas dos clientes e ganhe vantagem competitiva. Isso inclui visibilidade em vários departamentos e divisões e em todo o seu ecossistema estendido de fornecedores e parceiros. Você precisa também ser capaz de lidar com grandes quantidades de dados internos e externos espalhados por sistemas isolados, de fontes díspares e em diferentes formatos. Com a capacidade de integrar todas as fontes de dados relevantes e conectar os pontos, você pode tomar decisões mais bem informadas sobre a cadeia de suprimentos e impulsionar ações.

4. Avalie sua estratégia de sourcing. Cada vez mais, as empresas estão diversificando suas estratégias de sourcing para identificar vários fornecedores de bens e serviços e reduzindo ainda mais sua exposição integrando fornecedores em diferentes localizações geográficas. Mas talvez ainda mais importante seja a força de seus relacionamentos com fornecedores. Os ecossistemas da cadeia de suprimentos baseados em parcerias verdadeiramente colaborativas promovem maior criatividade e flexibilidade na forma como você aborda e mitiga interrupções. Quando seus relacionamentos com parceiros comerciais são construídos para o longo prazo com base na confiança, você pode atender de forma mais eficaz às expectativas dos clientes, equilibrando custos e riscos.

5. Comprometa-se com o longo prazo. A resiliência da cadeia de suprimentos não é um projeto único, mas um processo contínuo. Uma estratégia de resiliência hoje pode não ser uma estratégia de resiliência amanhã. As fontes, os tipos e os comprimentos das interrupções mudam. Seu negócio é dinâmico. E as expectativas dos clientes continuam aumentando. A única constante é a sua necessidade de opções que permitam criar uma rede de segurança agora mesmo e alterá-la à medida que seus negócios e seu ambiente operacional evoluem. A resiliência não é uma função separada, mas deve ser incorporada às equipes funcionais existentes em sua cadeia de suprimentos.

Práticas recomendadas de resiliência na cadeia de suprimentos

A resiliência da cadeia de suprimentos exige uma abordagem multifacetada que varia de acordo com sua organização, setor, clientes e função em sua rede de negócios. Aqui estão apenas algumas das melhores práticas que as organizações estão adotando para construir uma cadeia de suprimentos mais resiliente.

Conheça suas opções. A força do seu ecossistema de parceiros contribui diretamente para a resiliência da cadeia de suprimentos. Quando você está preso a um fornecedor, suas opções são limitadas, então você precisa procurar novas maneiras de construir e manter a confiança e a transparência com mais parceiros. Tecnologias como blockchain podem ajudar a simplificar e acelerar a identificação, integração e gerenciamento de fornecedores, definindo o tom para relacionamentos mutuamente benéficos. A troca de informações segura e escalável estimula a transparência e a confiança para você ter conhecimentos mais profundos das opções nas quais você pode agir para oferecer melhores resultados aos clientes e aos negócios.

A força do seu ecossistema de parceiros contribui diretamente para a resiliência da cadeia de suprimentos. Quando você está preso a um fornecedor, suas opções são limitadas, então você precisa procurar novas maneiras de construir e manter a confiança e a transparência com mais parceiros. Tecnologias como blockchain podem ajudar a simplificar e acelerar a identificação, integração e gerenciamento de fornecedores, definindo o tom para relacionamentos mutuamente benéficos. A troca de informações segura e escalável estimula a transparência e a confiança para você ter conhecimentos mais profundos das opções nas quais você pode agir para oferecer melhores resultados aos clientes e aos negócios. Tome decisões baseadas em dados. Ao criar uma base de visibilidade de ponta a ponta em toda a cadeia de suprimentos – em cada fonte de oferta e demanda, incluindo detalhes sobre clientes, pedidos e estoque – você pode identificar possíveis pontos problemáticos e desenvolver planos de contingência. A sobreposição de tecnologias-chave, como IA, aprendizado de máquina e análise, possibilita que você receba insights sobre o impacto de eventos externos que podem causar interrupções. Com uma compreensão profunda de como sua empresa funciona diariamente, você pode aproveitar uma variedade de abordagens para enfrentar desafios em várias camadas. Na verdade, quase metade de todos os consumidores pesquisados pela Morning Consult em nome da IBM afirmaram que são mais propensos a comprar de uma empresa que utiliza tecnologias avançadas, como IA, para ajudar a reduzir os atrasos no envio. Portanto use IA e análises para desbloquear oportunidades e tomar melhores decisões.

Ao criar uma base de visibilidade de ponta a ponta em toda a cadeia de suprimentos – em cada fonte de oferta e demanda, incluindo detalhes sobre clientes, pedidos e estoque – você pode identificar possíveis pontos problemáticos e desenvolver planos de contingência. A sobreposição de tecnologias-chave, como IA, aprendizado de máquina e análise, possibilita que você receba insights sobre o impacto de eventos externos que podem causar interrupções. Com uma compreensão profunda de como sua empresa funciona diariamente, você pode aproveitar uma variedade de abordagens para enfrentar desafios em várias camadas. Na verdade, quase metade de todos os consumidores pesquisados pela Morning Consult em nome da IBM afirmaram que são mais propensos a comprar de uma empresa que utiliza tecnologias avançadas, como IA, para ajudar a reduzir os atrasos no envio. Portanto use IA e análises para desbloquear oportunidades e tomar melhores decisões. Gerencie as expectativas. Você não pode evitar todas as interrupções, não importa o quanto você tente. Parte da resiliência da cadeia de suprimentos significa planejar contingências e sempre ser capaz de definir e gerenciar expectativas. Depois de tomar uma decisão e se comunicar com os clientes, mantenha essas linhas de comunicação abertas. Com informações de estoque e pedidos sempre atualizadas a apenas um clique de distância, você ainda pode agregar valor aos clientes mesmo quando surgirem mais complicações. Demonstrar a determinação de que você está tomando o melhor curso de ação no momento para otimizar os resultados ajuda muito a proteger sua marca.

Soluções para resiliência da cadeia de suprimentos

As tensões na cadeia de suprimentos continuam sendo uma preocupação constante para todos. Portanto nunca foi tão importante construir resiliência na cadeia de suprimentos. A IBM entende o que é necessário para construir resiliência em estruturas, ecossistemas e relacionamentos da cadeia de suprimentos, mantendo o foco na eficiência e atendendo às expectativas do cliente.

Considere as seguintes soluções para ajudar você em seu caminho:

IBM Supply Chain Intelligence Suite – uma solução de otimização e automação da cadeia de suprimentos baseada em IA que ajuda a acelerar o retorno sobre o investimento, aumentar a agilidade da cadeia de suprimentos e melhorar a resiliência da cadeia de suprimentos por meio de insights acionáveis, fluxos de trabalho mais inteligentes e automação de inteligência. Soluções como o IBM Blockchain Transparent Supply permitem criar seu próprio ecossistema de blockchain para impulsionar a visibilidade da cadeia de suprimentos, compartilhar dados com segurança com parceiros confiáveis e aumentar a eficiência. Possibilitado pela IA líder do setor, a IBM Supply Chain Control Tower proporciona a visibilidade acionável que você precisa para orquestrar sua rede de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, identificar e conhecer o impacto de eventos externos para prever interrupções e tomar ações com base em recomendações para mitigar os efeitos a acima e abaixo na cadeia.

IBM Sterling Supply Chain Business Network, rede business-to-business confiável e escalável que ajuda a automatizar e orquestrar seus processos de cadeia de suprimentos e a colaboração de parceiros em uma única plataforma baseada em nuvem. Ofereça suporte a volumes de pico de qualquer tipo de transação com alta disponibilidade e insights de dados baseados em IA para ajudá-lo a detectar anomalias e tomar medidas corretivas para evitar interrupções. Unifique dados, insights e ações da cadeia de suprimentos de seus clientes, parceiros e fornecedores em uma única rede de negócios.

IBM Sterling Order Management – Ofereça experiências ideais ao cliente com uma plataforma completa de atendimento de pedidos omnicanal que possibilita que você otimize para hoje e se prepare para amanhã. Acelere a transformação simplificando a tecnologia e a complexidade da implementação para oferecer recursos de atendimento de pedidos omnicanal, como retirada na calçada, compra online, retirada na loja (BOPIS) e envio na loja (SFS). Capacite sua empresa a maximizar os resultados gerenciando as regras de negócios certas para seus clientes e seus negócios.

Onde quer que você esteja em sua jornada para a resiliência da cadeia de suprimentos, estamos aqui para ajudá-lo a explorar suas opções e aproveitar novas maneiras de encontrar o equilíbrio entre eficiência e resiliência.