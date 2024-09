As demandas atuais dos clientes evoluem rapidamente, independentemente das compras na loja ou no comércio eletrônico. Eles não apenas esperam que o estoque esteja em estoque, mas também esperam opções de atendimento mais ecológicas e excelentes opções de suporte ao cliente. Para enriquecer a jornada do cliente em lojas físicas e plataformas de comércio eletrônico, você precisa de uma estratégia omnichannel B2C avançada e uma plataforma de gerenciamento de pedidos projetada para ajudá-lo a acompanhar as demandas dos clientes em rápida mudança.

O IBM Sterling Order Management capacita os varejistas a superar as expectativas dos clientes, acelerando a automação e a transformação digital com tecnologia simples e escalável. Ofereça uma experiência de usuário sem atritos em todos os pontos de contato, com base em dados confiáveis dos clientes, para cumprir as promessas que você faz.