Com sede em Denton, Texas, a Sally Beauty (link externo ao site ibm.com) é a maior distribuidora e varejista de produtos de beleza profissional do mundo, com base no número de lojas. A Sally Beauty Holdings atende tanto consumidores de varejo quanto profissionais de salões de beleza oferecendo milhares de produtos para colorir e cuidar dos cabelos, pele e unhas. Com 27.000 funcionários e 3.700 lojas em todo o mundo, a empresa gerou US$ 3,5 bilhões em vendas em 2020.

Sobre a Perficient Inc.

Sediada em St. Louis, Missouri, a parceira de negócios da IBM, a Perficient (link externo ao site ibm.com) é uma consultoria digital global que oferece recursos de estratégia, criatividade e tecnologia. A empresa traz grandes reflexões e ideias inovadoras, juntamente com uma abordagem prática, para ajudar as maiores empresas e marcas líderes do mundo a terem sucesso. Fundada em 1997, a Perficient emprega aproximadamente 3.300 pessoas que trabalham na América do Norte, Europa, Índia e China.