IBM Sterling Fulfillment Optimizer with IBM Watson é um mecanismo de análise cognitiva que aprimora os sistemas de gerenciamento de pedidos existentes. Ele oferece um “cérebro de big data” para gerenciar pedidos e sistemas de visibilidade de inventário que já estão em vigor com varejistas que oferecem e-commerce.



Com o IBM Sterling Fulfillment Optimizer, os varejistas podem entender melhor e agir de acordo com as mudanças do mercado para equilibrar perfeitamente as margens, usar a capacidade da loja e atender às expectativas de entrega. Essas decisões de sourcing podem aumentar drasticamente os lucros, sobretudo durante períodos de pico.