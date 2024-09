Follett Corporation

A Follett usou o software Sterling B2B Integrator, Sterling Order Management e MQ para criar 1.200 lojas colaborativas que compartilham estoque, catálogos e processamento de pedidos. Como a Follett tinha vários sistemas existentes em vigor quando implementou um sistema de gestão de pedidos, ela usa o software Sterling B2B Integrator como uma camada de tradução. Todos os dados do sistema de parceiros que entram ou saem do sistema de gestão de pedidos da Follett passam pelo Sterling B2B Integrator, que traduz os dados para o formato necessário, conforme necessário.

A Follett também usa o software MQ para mover informações entre seus aplicativos. A maioria dessas trocas de dados MQ é tratada de forma assíncrona. "Essa foi uma decisão arquitetônica intencional", diz Scherer. "Ela permite que as aplicações parceiras se dimensionem de forma independente para funcionar o mais rapidamente possível e não afeta todo o sistema com base no parceiro mais lento."

O software Sterling oferece inúmeros recursos integrados, incluindo fluxos de processos personalizados, gerenciamento de catálogos e um catálogo global. A aplicação também suporta inventário sazonal. "Ao contrário dos varejistas regulares, que têm uma grande temporada de férias movimentada, temos duas corridas, uma corrida de primavera e uma corrida de outono", diz Pete Bukantis, gerente de TI da Follett.

Com a solução Sterling Order Management, a Follett também pode criar lógica de negócios e regras para seu inventário e pedidos. "Se você quiser comprar um laptop, ele será enviado onde você quiser. Mas se você está falando de canetas, lápis e itens de preço mais baixo, realmente não podemos nos dar ao luxo de enviá-los para todo o país", diz Scherer. "Criamos esse conceito de tipo de item, que nos permitiu estabelecer diferentes regras de negócios de atendimento de pedidos no nível do item com base, por exemplo, nas margens unitárias. Também definimos itens de ‘inventário infinito’ que sempre aparecem como disponíveis online.”

A Follett também adicionou fornecedores de drop-ship ao seu modelo de negócio. Fornecedores de dropship são essencialmente parceiros de negócios que vendem produtos nos sites da Follett. Quando a Follett recebe encomendas de produtos de um fornecedor de envio direto, o fornecedor pode enviar diretamente para o cliente ou enviar para a loja local do cliente. "A grande vantagem do nosso programa de fornecedores de drop-ship é que realmente nos permitiu expandir nossa gama de produtos além do que podemos manter em nossas lojas físicas, sem aumentar nosso risco de exposição de estoque", diz Scherer