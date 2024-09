O IBM® Sterling B2B Integrator ajuda as empresas a integrar todos os processos complexos de B2B e EDI em todas as comunidades de parceiros em um único gateway. Fornece uma plataforma flexível, disponível no local ou através de nuvem híbrida, que suporta a transformação de dados e a maioria dos protocolos de comunicação; protege sua rede B2B e seus dados; fornece suporte de contêiner certificado; e alcança alta disponibilidade para operações com o IBM Sterling Global Mailbox. O B2B Integrator permite reduzir custos consolidando-se em uma única plataforma e automatizando processos B2B em todas as empresas, ao mesmo tempo em que fornece governança, aderência aos padrões e visibilidade para esses processos.