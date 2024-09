Os clientes esperam que os fornecedores forneçam informações atualizadas sobre produtos e inventário e entreguem os pedidos no endereço correto dentro do prazo prometido, independentemente do método de colocação do pedido. Os fornecedores devem capturar pedidos com precisão, verificar endereços de entrega e consolidar remessas para minimizar os custos de cumprimento.

O IBM Sterling Call Center é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de pedidos baseada na web que oferece uma visão única das transações do cliente, independentemente de como o cliente faz compras. Representantes de serviço ao cliente (CSRs) podem criar, visualizar e realizar tarefas complexas de modificação de pedidos com uma visão holística de todas as transações. Isso cria uma experiência omnicanal contínua que reduz os tempos de atendimento de chamadas e melhora a experiência geral do cliente.