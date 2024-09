O IBM® Sterling B2B Integration SaaS faz parte do portfólio de soluções do IBM® Sterling Data Exchange. A plataforma é baseada na nuvem e possibilita que empresas estabeleçam conexões eficientes e compartilhem dados com seus clientes, fornecedores, distribuidores e outros parceiros comerciais, utilizando formatos de EDI ou APIs.Ele proporciona visibilidade em tempo real de documentos comerciais essenciais, como ordens de compra, faturas e avisos de envio. O processamento automatizado de documentos, a análise de dados e as ferramentas de relatório ajudam as empresas a tomar decisões baseadas em dados.



A plataforma oferece uma variedade de opções de integração para auxiliar as empresas a se conectarem com seus sistemas e aplicativos existentes, além de disponibilizar uma série de recursos de segurança e conformidade para proteger os dados e atender aos requisitos da indústria, mesmo diante das demandas mais rigorosas dos acordos de nível de serviço (SLA).

Por que escolher o IBM Sterling B2B Integration SaaS1

ROI médio de 335% em três anos

Integração de novos parceiros 41% mais rápida

Eficiência 51% maior ao gerenciar transações B2B

Veja em ação: