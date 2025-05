O que é logística da cadeia de suprimentos?

Muitas empresas estão procurando maneiras de proteger melhor a movimentação de mercadorias em toda a cadeia de suprimentos global para garantir resiliência em meio a interrupções. No entanto, do planejamento de produção ao armazenamento de mercadorias e à resolução de problemas para os clientes finais, a logística é uma tarefa complexa.

Coordenar atividades de gestão da cadeia de suprimentos em vários fornecedores, fabricantes e provedores de transporte que trabalham em diversas regiões aumenta a complexidade do planejamento e da organização. Além disso, a demanda do cliente está em constante mudança, o que significa que a adaptação às tendências de mercado e às necessidades do cliente em rápida mudança pode ser difícil. A identificação e a mitigação de riscos, como a confiabilidade de fornecedores, as interrupções no transporte e os fatores geopolíticos, resultam em desafios significativos.

Algumas empresas utilizam a tecnologia para ajudar nos desafios do gerenciamento da cadeia de suprimentos. As tecnologias avançadas oferecem maneiras novas e poderosas de trabalhar com a análise de dados da cadeia de suprimentos e melhorar a visibilidade e transparência da cadeia de suprimentos, incluindo: