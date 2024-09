O que é desenvolvimento de produto?

Tornar o processo de desenvolvimento de produtos sustentável é um desafio para muitas empresas. A falta de visibilidade nos componentes do produto ou nos elementos de design que têm desempenho insatisfatório ou consomem muita energia pode prejudicar os esforços para atender aos objetivos de conformidade ambiental e retardar o tempo de lançamento do produto.

Felizmente, soluções de software integradas podem ajudar as equipes de desenvolvimento de produtos a aprimorar a rastreabilidade em todos os processos, incluindo testes de conceito e prototipagem. Essas soluções podem capacitar as equipes a otimizar o gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM) e o gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo (ALM), incluindo áreas como gerenciamento de requisitos, gerenciamento de design de sistemas e gerenciamento de fluxo de trabalho. Essa otimização pode possibilitar a adoção de designs sustentáveis mais cedo no processo de desenvolvimento de produtos, auxiliando as empresas a acelerar a inovação e o tempo de lançamento no mercado, ao mesmo tempo em que resulta em produtos de maior qualidade desenvolvidos a custos mais baixos.