O que é gerenciamento de requisitos?

A Internet das coisas (IoT) está mudando não apenas a maneira como os produtos funcionam, mas também seu projeto e desenvolvimento. Os produtos estão se tornando cada vez mais complexos, com mais linhas de código e software adicional, alguns dos quais permitem uma conectividade ainda maior. Com o gerenciamento de requisitos, você pode superar a complexidade e as interdependências que existem nos ciclos de vida de engenharia atuais para simplificar o desenvolvimento de produtos e acelerar a implementação.

Os problemas no gerenciamento de requisitos são frequentemente citados como as principais causas de fracassos de projetos.

Ter requisitos definidos de forma inadequada pode resultar em desvios de escopo, atrasos no projeto, custos excessivos e baixa qualidade do produto, que não atende às necessidades do cliente e aos requisitos de segurança.

Ter um plano de gerenciamento de requisitos é essencial para o sucesso de um projeto porque permite que as equipes de engenharia controlem o escopo e direcionem o ciclo de vida de desenvolvimento do produto. O software de gerenciamento de requisitos fornece as ferramentas para você executar esse plano, ajudando a reduzir custos, acelerar o time to market e melhorar o controle de qualidade.