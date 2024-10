O que é otimização da cadeia de suprimentos?

As cadeias de suprimentos são complicadas, mas essa complexidade traz dividendos tecnológicos, especialmente quando a blockchain é combinada com IA e IoT.

Um processo de otimização da cadeia de suprimentos bem projetado lida com os seguintes problemas:

Silos

As cadeias de suprimentos não conseguem ter o insight de que precisam porque os dados estão isolados e não têm visibilidade de ponta a ponta. Isso afeta, em última análise, sua capacidade de atender às necessidades do cliente. Uma cadeia de suprimentos otimizada por meio de tecnologia conectada é a melhor solução para os silos de informações.

Necessidades do cliente

O aumento das expectativas dos clientes significa que as cadeias de suprimentos precisam inovar e otimizar cada etapa do caminho para atender a essas necessidades. Aperfeiçoar a cadeia de suprimentos é uma prioridade para as organizações que desejam continuar atendendo e superando as expectativas dos clientes.

Vantagem competitiva

As cadeias de suprimentos do passado se concentravam no projeto das redes, como posicionamento dos armazéns e a frota de distribuição. Atualmente, a otimização é fundamental para criar vantagem competitiva e proteger a marca, com foco em aplicações orientadas à execução e suporte à decisão em tempo real.

Agilidade

Com que rapidez sua cadeia de suprimentos pode responder às mudanças, sejam elas demandas dos clientes, concorrência ou interrupções no fornecimento? As cadeias de suprimentos modernas devem ser ágeis para se manterem competitivas.

Sustentabilidade

As cadeias de suprimentos causam enormes impactos ambientais e sociais. O cliente de hoje quer saber se seus produtos são produzidos de forma sustentável e ética, usando métodos de extração renováveis ou de baixo impacto.