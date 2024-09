Foco no cliente

A primeira etapa essencial que uma empresa deve seguir para mudar o foco para a experiência de cliente é colocar as percepções e as impressões dos clientes no comando do relacionamento. Isso inclui basear a promessa da marca da empresa no entendimento das necessidades e emoções dos clientes e adquirir uma compreensão tão profunda quanto possível do que cada cliente potencial e real está buscando em cada estágio, ou mesmo durante cada interação, do relacionamento.

Para muitas empresas, esta é uma transição significativa. Normalmente, ela requer o suportar dos diretores. Pode ser um ajuste difícil para executivos e gerentes cujas carreiras não foram particularmente centradas no cliente ou que obtiveram sucesso com foco em métricas transacionais ou KPIs financeiros. Além disso, como citado acima, essa mudança envolve um investimento substancial em novas tecnologias, desde aplicativos móveis e do processamento de pagamentos até análises avançadas e a inteligência artificial.

No entanto, a transição vale o esforço, porque embora o cliente nem sempre esteja certo no sentido literal, ele nunca está errado sobre como se sente depois de interagir com uma empresa. Uma experiência de cliente ruim, como uma entrega atrasada ou um mal-entendido com a equipe de suporte ou atendimento ao cliente, pode fazer com que os clientes sintam que foram escolhidos específica e intencionalmente para receberem um tratamento ruim, por mais irracional que isso seja. Uma pesquisa recente descobriu que um em cada seis clientes abandonaria uma compra após apenas uma experiência ruim e 86% abandonariam uma marca confiável para sempre após apenas duas ou três experiências ruins (o link está fora do ibm.com).

Por outro lado, uma experiência de cliente positiva pode fazer com que os clientes sintam que uma empresa é ideal para eles, o que os faz sentir-se generosos. De acordo com a PwC, 65% dos consumidores acham que uma experiência positiva com uma marca é mais importante do que uma boa publicidade. A mesma pesquisa revelou que os clientes pagariam até 16% por uma ótima experiência (o link está fora do ibm.com).

Personas do cliente

Uma persona do cliente, também chamada de persona compradora, é um personagem fictício ou semificcional que representa um segmento significativo de clientes ou clientes em potencial de uma empresa. Por exemplo, uma empresa que fabrica equipamentos de esqui e snowboard pode criar personas representando um esquiador iniciante, um snowboarder intermediário, um esquiador experiente ou até mesmo o pai de uma criança que comecará a praticar esqui ou snowboard.

As personas são criadas com base em dados de diversas origens, como comportamentos de compra, análises da web, pesquisas, classificações, análises e postagens em mídias sociais, além de feedbacks e insights da interação com as equipes de atendimento ao cliente e suporte. O objetivo da criação de personas é ajudar a empresa a visualizar os desejos e as necessidades das pessoas em cada segmento de cliente nas várias fases do ciclo de vida do cliente.

Mapeamento da jornada do cliente

As personas compradoras são o ponto de partida de um programa de gerenciamento de experiência de cliente. A próxima etapa do mapeamento da jornada do cliente é definir e otimizar as interações, ou pontos de contato, que cada persona tem ao longo do ciclo de vida, desde a primeira vez que o cliente conhece e se envolve com a empresa até o processo de tomada de decisão inicial de compra, do uso contínuo do produto ou serviço e da decisão de fazer compras adicionais e/ou abandonar a empresa.

As suposições por trás do mapeamento da jornada do cliente são 1) que os clientes em potencial ou clientes têm um propósito em cada ponto de contato, tentando resolver um problema, responder a uma pergunta, comparar opções, riscar algo de uma lista de tarefas etc. e 2) que a empresa pode manter essas pessoas em suas jornadas para que elas se tornem clientes leais ajudando-as a atingir esses objetivos da maneira mais rápida, simples, intuitiva e satisfatória possível.

O mapeamento da jornada do cliente nem sempre precisa ser detalhado. O objetivo é fornecer insights acionáveis para o desenvolvimento de uma estratégia de experiência de cliente. Em vez de elaborar um mapa exaustivo de cada ponto de contato com o cliente para cada persona, o objetivo inicial pode ser focar nos pontos de contato nos quais uma empresa está claramente com desempenho abaixo do esperado ou nas personas que oferecem maior vantagem.