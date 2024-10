Coletivamente, as pequenas e médias empresas são uma força econômica dinâmica. Individualmente, eles lutam para garantir o financiamento comercial de que precisam para crescer com seus bancos sobrecarregados demais para atender às suas necessidades. Com o we.trade, os principais bancos da Europa agora utilizam a eficiência do blockchain para reduzir grande parte do custo e do risco associados às solicitações de financiamento comercial das PMEs.