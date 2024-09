Sistemas eficazes de gerenciamento da cadeia de suprimentos minimizam custos, desperdício e tempo no ciclo de produção. O padrão do setor tornou-se uma cadeia de suprimentos just-in-time, onde as vendas no varejo sinalizam automaticamente os pedidos de reabastecimento aos fabricantes. Os varejistas podem, então, reabastecer as prateleiras quase tão rapidamente quanto vendem os produtos. Uma maneira de melhorar ainda mais esse processo é analisar os dados dos parceiros da cadeia de suprimentos, para ver onde melhorar ainda mais.

Ao analisar os dados dos parceiros, o CIO identifica três cenários nos quais o gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos aumenta o valor do ciclo da cadeia de suprimentos:1

Identificação de possíveis problemas

Quando um cliente encomenda mais produtos do que o fabricante pode entregar, o comprador pode reclamar de mau serviço. Por meio da análise de dados, os fabricantes podem ser capazes de antecipar a escassez antes que o comprador se decepcione.

Otimização do preço dinamicamente

Os produtos sazonais têm vida útil limitada. No final da temporada, os varejistas normalmente descartam esses produtos ou os vendem com grandes descontos. Companhias aéreas, hotéis e outros com "produtos" perecíveis normalmente ajustam os preços dinamicamente para atender à demanda. Ao usar software analítico, técnicas de previsão semelhantes podem melhorar as margens, mesmo para bens duráveis.

Melhoria da alocação de inventário "disponível para promessa"

As ferramentas de software analítico ajudam a alocar recursos dinamicamente e programar o trabalho com base na previsão de vendas, pedidos reais e entrega prometida de matérias-primas. Os fabricantes podem confirmar a data de entrega do produto quando os compradores fazem pedidos, reduzindo significativamente os pedidos preenchidos incorretamente.