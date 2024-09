As operações industriais dependem de uma cadeia de suprimentos transparente e eficiente, que deve ser integrada às operações de produção como parte de uma estratégia de Indústria 4.0 robusta. Isso transforma a maneira como os fabricantes utilizam as matérias-primas e entregam os produtos acabados. Ao compartilhar alguns dados de produção com os fornecedores, os fabricantes podem programar melhor as entregas. Se, por exemplo, uma linha de montagem for interrompida, as entregas podem ser redirecionadas ou atrasadas para reduzir a perda de tempo ou o custo. Além disso, com o estudo de informações sobre o clima, parceiros de transporte e varejistas, as empresas podem usar o envio preditivo para despachar produtos acabados na hora certa e atender à demanda do consumidor. O blockchain está surgindo como a principal tecnologia para proporcionar transparência às cadeias de suprimentos.