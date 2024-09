Como não há normas ou códigos oficiais que orientem as práticas de fornecimento ético, a maneira como uma organização constrói seu próprio programa de fornecimento ético é única. No entanto, muitas organizações começam estabelecendo um forte processo de seleção de fornecedores e, em seguida, fazem valer suas normas com auditorias contínuas.

Para desenvolver seu processo de seleção, as organizações podem buscar na concorrência exemplos de políticas de ética, códigos de conduta e melhores práticas semelhantes. Em seguida, as empresas podem usar essas informações e suas próprias políticas existentes em torno de práticas como sustentabilidade, por exemplo, para criar critérios para avaliar fornecedores em potencial. Se não houver nenhuma, as organizações podem consultar políticas externas confiáveis, como os Princípios Orientadores das Nações Unidas para Empresas e Direitos Humanos. Então, as organizações podem incorporar esses padrões — e a forma como a não conformidade será tratada — diretamente nos contratos com fornecedores.

As organizações devem estar preparadas para a possibilidade de um fornecedor se envolver em práticas antiéticas a qualquer momento, independentemente de seu desempenho anterior. Portanto, as organizações podem optar por monitorar as práticas dos fornecedores durante toda a vigência dos contratos. As auditorias contínuas garantem a conformidade com os contratos em relação à ética e permitem que as organizações identifiquem áreas de melhoria, estabeleçam metas e iniciem ações corretivas.