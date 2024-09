O que é o resultado final triplo?

O movimento B Corp é fundamentado nos princípios do TBL. As empresas B certificadas são "líderes no movimento global para uma economia inclusiva, equitativa e regenerativa".3 Ao contrário de outras certificações de negócios, a certificação B Corp mede todo o impacto social e ambiental da empresa. A certificação pode ajudar a construir a confiança do cliente, atrair e reter colaboradores e atrair investidores.

Para obter a certificação, as empresas precisam demonstrar altos padrões de desempenho social e ambiental, responsabilidade perante os stakeholders e transparência. Em seguida, são obrigadas a passar pelo mesmo processo de verificação a cada três anos para renovar a certificação.

No Reino Unido, existem empresas de interesse comunitário (CIC) para beneficiar a comunidade em vez de os acionistas. Eles são considerados empresas sociais pelo governo, o que significa que ajudam pessoas ou comunidades.

Para se tornarem uma CIC, as empresas devem ter uma declaração de interesse comunitário que explique o que a empresa planeja fazer; um bloqueio de ativos, que é um compromisso legal de usar os ativos apenas para objetivos sociais e limitar o dinheiro que pode ser pago aos acionistas; uma constituição e, por fim, aprovação pelo regulador de empresas de interesse comunitário.4

As instituições financeiras também estão adotando uma abordagem TBL. O resultado final triplo é o núcleo da Global Alliance for Banking on Values (GABV), uma rede internacional de bancos independentes que trabalham para proporcionar desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável. Alguns dos principais objetivos do GABV são tornar o setor bancário mais transparente e expandir a prática do setor bancário baseado em valores.