O que é gerenciamento de energia? 

Em todo o mundo, há uma grande necessidade de economizar energia, o que afeta os preços, as metas de emissões e a legislação que afeta a todos nós. Além de ajudar a reduzir as emissões de carbono que contribuem para o aquecimento global, o gerenciamento de energia também auxilia a diminuir nossa dependência de combustíveis fósseis cada vez mais limitados.

De acordo com energystar.gov (link externo ao site IBM), o uso de energia é a maior despesa operacional de uma instalação comercial dos EUA. Representa cerca de um terço do orçamento operacional padrão de uma empresa e contribui com quase 20% das emissões anuais de gases de efeito estufa do país. A Energy StarÒ afirma que as instalações de escritórios desperdiçam até um terço da energia que consomem.

O gerenciamento de energia é ainda mais importante na Europa, onde o fornecimento de energia (link externo ao site IBM) é especialmente vulnerável a ataques cibernéticos. Isso ocorre porque, em média, as corporações da União Europeia investem 41% menos em segurança da informação do que as empresas americanas. Portanto, as empresas europeias precisam de mais iniciativas que implementem soluções de segurança de energia e ajudem a proteger dados, acesso e redes.