As empresas estão cada vez mais vulneráveis a danos em ativos relacionados ao clima, interrupções na cadeia de suprimentos e desafios operacionais no clima atual. Com a crescente demanda de consumidores e investidores por tomadas de decisão ambientalmente responsáveis e com as mudanças climáticas continuando a impactar os negócios, é cada vez mais importante para os líderes avaliarem como eventos climáticos extremos impactam suas operações, para prever e planejar interrupções imprevistas.