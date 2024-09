IBM® Envizi: Target Setting + Tracking simplificam e automatizam o processo de captura e rastreamento do desempenho de GEE em relação às metas em diferentes níveis da organização. Com todos os seus dados de emissões de GEE disponíveis em um só lugar, as organizações podem facilmente definir diferentes tipos de metas, incluindo energia, custo, emissões ou intensidade.

Os dashboards intuitivos ajudam a identificar oportunidades de redução de emissões de carbono, desenvolver uma estratégia de gestão de carbono e acompanhar o impacto de seus vários projetos de sustentabilidade.