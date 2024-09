O software IBM® Envizi: Scope 3 GHG Accounting + Reporting (contabilidade e relatórios de GEE escopo 3) utiliza IA para ajudar a tornar os cálculos de emissões mais eficientes. Ele inclui ferramentas de relatórios flexíveis para fornecer insights da cadeia de valor e simplificar divulgações e oferece bibliotecas de fatores de emissões integradas do Escopo 3 para tornar os cálculos menos demorados.

Automatize os cálculos de emissões

O Envizi oferece cobertura em todas as categorias do Escopo 3, utilizando um mecanismo de cálculo de GEE para aplicar métodos de cálculo em conformidade com o GHG Protocol, sustentados por um robusto sistema de gerenciamento de dados. O Envizi suporta mais de 40 variações de metodologias de cálculo de GEE nas categorias do Escopo 3.

Identifique pontos críticos de emissões

Os recursos avançados de captura, identificação e gerenciamento de dados do Envizi ajudam você a identificar onde concentrar os esforços de redução de emissões. Além disso, visualizações poderosas e funcionalidade de relatório personalizável com suporte do PowerBI ajudam você a demonstrar o impacto com clareza.

Relatórios para estruturas e stakeholders

Com modelos pré-construídos alinhados aos questionários da estrutura e um dashboard detalhado que permite que os usuários visualizem os resultados com apenas alguns cliques, o Envizi foi projetado para simplificar os relatórios e divulgações de desempenho do escopo 3.