Para evitar os piores impactos da mudança climática, o aumento da temperatura global precisa ser limitado a 1,5 °C (2,7 °F) acima dos níveis pré-industriais.1 Hoje, a Terra já está a 1,1 °C (2 °F) mais quente do que no final dos anos . Entretanto, as emissões globais continuam a aumentar e a temperatura da Terra está no caminho certo para aumentar 2,7 °C (4,7 °F) até o final deste século, de acordo com o Relatório de Emissões da UNPD 2021 (link reside fora de ibm.com).

O consenso científico internacional é que, para evitar que o aquecimento global ultrapasse o limite de 1,5°C, as emissões de carbono de curto prazo de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, devem ser reduzidas em cerca de 45 a 50% até 2030 e pelo menos 90% até 2050.2

Até que as emissões de GEE sejam alcancem a neutralidade de carbono, a temperatura do planeta continuará a subir com consequências cada vez mais graves.Em um relatório especial (link externo ao ibm.com) do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) (o link externo ao site ibm.com), um grupo composto pelos principais cientistas climáticos do mundo destacou a gravidade dos impactos climáticos com um aumento de 1,5°C e como as coisas ficarão ainda piores se o aumento da temperatura global chegar a 2°C (3,6°F).Alguns dos efeitos destacados no relatório especial do IPCC incluem ondas de calor, perda de espécies e aumento do nível do mar.