O que é descarbonização?

Atualmente, a redução das emissões de GEE é um pilar fundamental das estratégias de sustentabilidade e dos relatórios de ESG da maioria das organizações. A seguir estão os principais processos que as empresas devem seguir para o gerenciamento de dados na definição e acompanhamento das metas de descarbonização.

Entenda o impacto e estabeleça linhas de base

Antes de embarcar em uma jornada de redução de emissões, as organizações devem primeiro compreender o impacto de suas operações e estabelecer bases nas quais o progresso será medido.Os dados são necessários para concluir essas etapas, portanto, decisões estratégicas e antecipadas ajudam a maximizar o valor desses dados. Essas decisões incluem quais dados precisam ser coletados, onde os dados devem ser armazenados, como os dados precisam ser estruturados e gerenciados, e como garantir a integridade dos dados e a prontidão para auditorias.Estabelecer bases e critérios claros para medir o desempenho (por exemplo, reduções no consumo de energia e emissões de gases de efeito estufa) permite a avaliação do desempenho e impulsiona melhorias.



Crie metas e comprometa publicamente



Em seguida, é determinar qual alvo atingir e até quando. Exemplos de metas incluem impulsionar as operações de uma empresa com 100% de eletricidade renovável, abastecer 100% da energia que uma empresa consome de renováveis e alcançar a neutralidade de carbono GHG em uma linha do tempo que seja consistente ou mais agressiva do que as recomendações do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) (link reside fora de ibm.com) para limitar o aquecimento da Terra a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais. Torne seus compromissos públicos, declarando claramente o escopo deles e como você planeja medir o progresso.



Realize ações

Uma vez que a meta esteja definida, a execução precisa começar. A execução pode começar traduzindo a meta da organização em níveis mais detalhados até o nível individual, como sistemas de HVAC.Existem muitas dimensões que podem ser consideradas ao desmembrar uma meta, como tipo de ativo, fonte de emissões e localização.Seja qual for a abordagem selecionada, é importante que os dados necessários para medir o progresso sejam identificados, a estrutura de dados é configurada para corresponder e os mecanismos de relatório de dados são implementados.

Somente com a disponibilidade de dados factuais e credíveis, uma organização pode ser eficaz na identificação de onde estão superando as expectativas ou onde estão ficando aquém.Uma plataforma superior de gerenciamento de dados precisa ser uma ferramenta que ajude a tomar decisões estratégicas.



Acompanhe e relate o desempenho em relação às metas

Muitas organizações estão aproveitando a oportunidade de relatar seu desempenho ambiental como um diferencial competitivo chave. Exemplos de KPIs ambientais incluem a redução de emissões de gases de efeito estufa e a eficiência energética e hídrica.Para outras organizações, os requisitos regulatórios crescentes e as expectativas das partes interessadas por informações sobre desempenho em sustentabilidade estão levando a mais relatórios.De qualquer forma, os relatórios exigem uma base de dados sólida. Ele precisa ser robusto e configurado para oferecer suporte a várias motivações e estruturas de relatórios.

