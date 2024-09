O que é contabilidade de carbono?

Os relatórios de ESG estão cada vez mais complexos, assim como as metodologias e as práticas de contabilidade de GHG. Embora a contabilidade de GHG continue evoluindo e estejam surgindo mais escrutínio, surgem complexidades que podem enganar até mesmo profissionais experientes.

De acordo com o GHG Protocol Corporate Standard, as emissões de GHGs são divididas em escopos para fins de cálculo e geração de relatórios. O Escopo 1 abrange todas as emissões diretas de uma empresa, o que inclui veículos, emissões fugitivas de processos de fabricação e combustão de combustível no local, como queima de gás para produzir calor.



O Escopo 2 abrange emissões as indiretas do consumo de eletricidade, calor ou vapor adquiridos.

O Escopo 3 exige que as organizações procurem as implicações das emissões de carbono fora da pegada de carbono física direta, quantificando as emissões na cadeia de suprimentos fora do controle direto da organização.



Isso inclui emissões incorporadas aos recursos consumidos pela organização, como papel usado, resíduos produzidos, café consumido e as emissões de quaisquer fornecedores, que são especialmente importantes para organizações que produzem produtos físicos.

Os Escopos 1, 2 são os mais controláveis para contabilização e redução de GHGs e o ponto focal de qualquer jornada de descarbonização. Para organizações líderes sob pressão dos investidores e que procuram expandir seu impacto, as emissões de Escopo 3 oferecem essa oportunidade.



A contabilidade do Escopo 3 permite que elas alcancem outros emissores em sua cadeia de valor, como fornecedores e clientes, e os influenciem para reduzir as emissões.

Contabilização de compras de energia renovável com o método baseado no mercado

Há vários anos, o protocolo GHG atualizou seu padrão de relatório para exigir dois métodos de cálculos de emissão do Escopo 2: baseado no local e um novo método baseado no mercado.

Tradicionalmente, as organizações eram obrigadas a informar suas emissões de Escopo 2 usando um conjunto padrão de fatores de emissões médios da rede. Seguindo essa abordagem, conhecida como método baseado em localização, todos os esforços de redução de emissões são excluídos do inventário de GEEs.



A princípio, isso fazia sentido porque permitia que as organizações fossem comparadas de forma justa. No entanto, isso impedia que algumas empresas mostrassem seus esforços ou recebessem crédito por compras de energia verde em seus totais de emissões. A abordagem baseada no mercado de Escopo 2 lidou com esse problema.

A abordagem baseada no mercado orienta as organizações a aplicar Certificados de Atributos de Energia (EACs), como certificados de energia renovável (RECs) ou garantias de origem, a seu consumo e, depois, obter fatores de emissão de contratos ou fornecedores, quando disponíveis.

Nos casos em que o consumo não é coberto por EACs ou outros fatores, os fatores combinados residuais são aplicados ao consumo. Os fatores mistos residuais são semelhantes aos fatores médios da rede, mas são calculados com base na eletricidade gerada de fontes não renováveis, como por exemplo, óleo, gás, carvão ou outras fontes não lastreadas por EACs. Se os fatores combinados residuais não estiverem disponíveis para uma região, os fatores médios da rede padrão devem ser usados, porque fazem parte do método baseado na localização padrão.

O uso do método baseado no mercado pode ser útil para organizações que querem comprar energia limpa e renovável.

A primeira etapa desse processo contábil é entender as compras de eletricidade da organização. Pode haver uma combinação de fontes, principalmente se a organização atuar em várias regiões. Uma vez contabilizada, cada fornecedor é contatado para coletar seus fatores de emissão da forma mais abrangente possível.

Se a empresa compra eletricidade renovável diretamente, os EACs já devem existir e são conhecidos como certificados agrupados. Esses certificados também podem ser adquiridos separadamente da eletricidade e são conhecidos como certificados não agrupados.



Use os critérios de qualidade do Escopo 2 do Protocolo de GHGs para ajudar a garantir que esses certificados possam ser usados. Os certificados não agrupados precisam ser alocados em toda a organização de acordo com os critérios de qualidade, com atenção especial aos pontos 4 e 5.

O ponto 4 exige que os certificados sejam emitidos e resgatados o mais próximo possível do período de consumo de energia ao qual o instrumento é aplicado. Isso significa que seria incorreto atribuir certificados emitidos em 2018 ao consumo de eletricidade de 2021.

O ponto 5 exige que os certificados sejam obtidos do mesmo mercado em que se localizam as operações consumidoras de eletricidade da entidade que gera relatórios e ao qual o instrumento é aplicado. Isso significa que seria incorreto alocar certificados emitidos nos EUA para consumo no Reino Unido.

Se a organização tiver contratos de compra de energia, talvez não existam certificados. Dessa forma, nesse cenário, o fator de emissões vinculado ao contrato deve ser determinado e documentado. Se as informações diretas do fornecedor não estiverem acessíveis, use apenas os fatores de emissões de combinações residuais publicamente disponíveis que estejam dentro da região contabilizada.

Esse método de cálculo pode ser complexo, e é por isso que é essencial que sua plataforma de relatórios ESG seja projetada para oferecer suporte a métodos de cálculo baseados em local e mercado.

Abordando as emissões da cadeia de abastecimento do Escopo 3

As emissões do Escopo 3 são uma oportunidade significativa para as empresas envolverem os fornecedores com o objetivo de acelerar a descarbonização globalmente. Medidas da cadeia de suprimentos implementadas por relativamente poucas empresas consumidoras finais podem gerar um efeito de fluxo significativo porque reduzem as emissões de várias empresas na cadeia de suprimentos.

Dito isso, isso não é fácil. Existem barreiras significativas para informar e reduzir as emissões do Escopo 3. Os maiores desafios incluem:

Estabelecimento de limites entre os escopos.



Coleta de dados confiáveis de forma sistemática e auditável de vários fornecedores e locais.



Seleção de fatores de emissão para derivar cálculos precisos.



Engajamento com fornecedores para reportar e reduzir emissões.

A geração de relatórios e a redução das emissões do Escopo 3 têm relevância imediata para as organizações subordinadas ao CDP ou que se comprometeram com a iniciativa Science Based Targets (SBTi).



Elas também têm maior impacto nas organizações que operam em uma das oito cadeias de suprimentos responsáveis por mais de 50% das emissões globais, como alimentos, construção, moda, bens de consumo de alta rotatividade, eletrônicos, indústria automotiva, serviços profissionais e frete.

Dicas:

Aproveite o software para relatórios de ESG para automatizar o que, de outra forma, seria um processo manual meticuloso de coleta de dados.



Esteja preparado para contar com pesquisas manuais e conversas com pessoas que representam a cadeia de suprimentos de sua organização para parte da coleta de dados.



Mantenha a flexibilidade na estrutura de dados entre os vários fatores. Os arquivos de dados fornecidos por vários membros da cadeia de suprimentos serão formatados de maneiras diferentes, e sua framework de dados deve ter flexibilidade suficiente para receber, processar e analisar esses dados.



Durante cada etapa, mantenha uma trilha de auditoria completa e detalhada para explicar a abordagem e documentar as decisões.



Use ferramentas de gerenciamento e engajamento de projetos, como quadros Kanban, para manter os stakeholders informados sobre o processo.



Considere a possibilidade de buscar orientação de um especialista ou consultor, que ajude a resolver os desafios relacionados à dispersão geográfica e à confusão no gerenciamento de dados.