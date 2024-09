“Tratamos cerca de 90% do esgoto de Melbourne em nossas estações de tratamento do leste e do oeste”, explica Daniel Bradshaw, contador do setor de energia da Melbourne Water. “O uso da energia é uma despesa primária em toda a organização e é responsável por cerca de metade do total de emissões de carbono do setor de água de Victoria”.

O crescimento populacional e os efeitos das mudanças climáticas representam desafios adicionais de energia que estão se aproximando da periferia da organização.Nos próximos 50 anos, a população da Grande Melbourne terá aumentado em mais quatro milhões de residentes. A mudança climática está elevando os níveis de temperatura, contribuindo para a propagação de incêndios florestais e aumentando o potencial de outros eventos climáticos extremos. Ambos os resultados aumentam a demanda sobre o abastecimento de água do estado e a infraestrutura, prenunciando um futuro em que mais energia será necessária para fornecer os mesmos serviços.

A Melbourne Water é uma organização comprometida com a sustentabilidade e prometeu liderar as iniciativas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas no setor de água do estado.Esse compromisso levou a organização a buscar mais maneiras de reduzir o consumo de energia e aproveitar alternativas renováveis.No entanto, fazer isso exigiria um nível extremamente detalhado de rastreamento do uso de energia e dos gastos, algo que a organização não possuía antes de 2013.

"Estávamos usando um sistema de gerenciamento de dados antigo em um momento complicado, limitado e difícil de usar", lembra Bradshaw. Grande parte dessa dificuldade resultou da dependência do sistema de entrada manual de dados e do carregamento de arquivos, o que frequentemente resultava em baixa qualidade dos dados.Encontrar, compilar e corrigir várias planilhas de dados de desempenho ambiental, social e de governança (ESG) também tirou tempo das iniciativas focadas no futuro da Melbourne Water. Bradshaw continua: "os conjuntos de dados foram criados manualmente e carregados usando um formato de arquivo CSV, para que uma única vírgula mal colocada pudesse enviar todo o conjunto de dados distorcido." Isso tornou mais difícil para a Melbourne Water avaliar com precisão o seu consumo de energia e estimar despesas futuras.



A extração de dados também exigiu que os usuários tivessem conhecimento específico da funcionalidade do sistema, o que minimizou o número de pessoas que puderam acessar e analisar os dados. "Se houvesse uma solicitação de dados de insights sobre como estávamos usando a energia, precisávamos criar uma tarefa internamente dentro da equipe de energia para que isso acontecesse", diz Bradshaw. "Não havia maneira eficiente de compartilhar insights de dados em toda a organização."

Melbourne Water decidiu substituir seu sistema legado pelo IBM® Envizi™ ESG Suite para ajudar a gerenciar proativamente seu portfólio de dados de energia transacionais e eliminar os desafios de retenção e relatório de dados que estavam prejudicando seus esforços de sustentabilidade.