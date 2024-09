Veja como as ações tomadas na plataforma Turbonomic reduziram o uso de energia e o impacto do carbono sem sacrificar o desempenho de aplicativos. Veja também as projeções que mostram o impacto sobre a energia e as emissões de possíveis ações, como a suspensão de hosts não utilizados (depois de consolidar com segurança as cargas de trabalho em menos hosts).