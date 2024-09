Colin Holyoake e Graham Eames, do IBM Hursley, implementaram o IBM Turbonomic pela primeira vez em novembro de 2021. Poucas horas após a instalação, 6 mil sistemas virtuais começaram a aparecer na instância da equipe do Turbonomic. A equipe finalmente teve uma visão singular de toda a pilha de aplicações do data center, desde a aplicação (máquina virtual/contêiner) até o armazenamento associado. Entre outras entidades fora da virtualização x86 no ambiente do Hursley, o Turbonomic monitora o IBM FlashSystem e o Red Hat OpenShift em execução no IBM z15.

“O IBM Turbonomic é como um sexto sentido”, explica Holyoake, gerente certificado de design de data center e sustentabilidade no IBM Hursley. “Ele oferece uma visibilidade integral do ambiente e de seu funcionamento. Não compromete em nada a resiliência. Avalia, avisa e melhora o desempenho”.

Com o Turbonomic, a equipe do IBM Hursley é capaz de identificar rapidamente as interdependências do ambiente lógico em todo o data center físico e realocar os recursos para garantir o desempenho. Em até 24 horas após a instalação do Turbonomic, por exemplo, a equipe identificou um risco crítico de desempenho e uma oportunidade de redimensionamento. Eles observaram que, em um de seus clusters de hospedagem, cada nó com 60 núcleos e 2 TB de RAM enfrentava um excesso de estados prontos de CPU e prejudicava as operações de desenvolvimento. Usando as recomendações de recursos do Turbonomic, a equipe do IBM Hursley identificou recursos pouco utilizados em outros locais de seu ambiente que poderiam ser realocados para reduzir o risco de desempenho e implementaram essas recomendações imediatamente.



Um componente importante dessa visibilidade full stack é o leque de integrações que o IBM Turbonomic oferece. Por exemplo, a equipe do IBM Hursley implementou a integração Instana®, bem como a integração Red Hat® OpenShift®. Uma grande porcentagem das cargas de trabalho com risco crítico de desempenho nesse cluster consistia naquelas baseadas em Red Hat OpenShift. A implementação do Turbonomic nesse nível da pilha proporcionou visibilidade muito maior dessas cargas de trabalho e ajudou a equipe a resolver rapidamente o problema de desempenho. Esse nível de visibilidade também ajudou a equipe a ajustar o tamanho das cargas de trabalho no OpenShift por meio da automação e equilibrar melhor as demandas de desempenho com os recursos disponíveis de forma contínua.