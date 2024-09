Gary Prindle, engenheiro sênior de sistemas da Carhartt, convenceu a liderança de TI sob Tim Masey, vice-presidente de infraestrutura e segurança de TI, a instalar o IBM® Turbonomic. Usando o IBM® Turbonomic, a equipe esclareceu as relações de recursos entre o hardware da Carhartt, sua virtualização e sua solução de APM, integrando todo o conjunto de aplicações da empresa.O software IBM® Turbonomic então identificou oportunidades de melhoria, incluindo o ajuste de tamanhos de heap Java, desligamento de sistemas de baixo uso, ajuste de hardware de VM para melhor desempenho e consolidação de VMs para desempenho e eficiência. Após as ações prescritivas da IBM® Turbonomic, Prindle e sua equipe foram capazes de evitar que problemas de desempenho ocorram durante a temporada festiva (e além), impulsionando recordes de vendas.

A Carhartt automatizou totalmente o posicionamento de VM com o IBM® Turbonomic, ajudando a melhorar o desempenho geral e reduzindo o consumo de recursos em 15%. Ao integrar as ações de recursos do IBM® Turbonomic nos fluxos de trabalho ServiceNow da empresa, a Carhartt também está começando a automatizar o redimensionamento de VM.

A Carhartt IT também foi encarregada de migrar 100% da nuvem pública até 2022. Ao usar o IBM® Turbonomic para otimizar as implementações iniciais de nuvem, a equipe de TI descobriu que poderia melhorar a eficiência de seu ambiente de nuvem do Microsoft Azure em 45% e, ao mesmo tempo, garantir o desempenho da carga de trabalho.