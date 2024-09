Dois aspectos importantes da otimização de custos de nuvem híbrida da Turbonomic são as recomendações de recursos com base em IA e as ações automatizadas. Para o ambiente local, que consiste em VMware e Microsoft Hyper V, Auten e sua equipe estão automatizando todas as ações não disruptivas 24 horas por dia, 7 dias por semana, e dimensionando as ações de não produção durante uma janela de manutenção noturna. Ao longo de 12 meses, a Turbonomic executou quase 2.000 ações de redimensionamento que — considerando que a intervenção manual requer 20 minutos por ação — liberaram mais de 650 horas do tempo da equipe para se concentrar em iniciativas estratégicas. A Turbonomic também apoiou a equipe no processo de planejamento do ambiente local e forneceu evidências tangíveis para apresentar à gerência superior quando novos hosts precisarem ser adquiridos. Além disso, ajudou a equipe a garantir uma trilha de auditoria à medida que as mudanças eram implementadas em seu ambiente: A Turbonomic chama o webhook do IT Service Management (ITSM) da J.B. Hunt para criar registros de alterações para todas as ações de dimensionamento.

No ambiente Azure, a equipe está usando uma combinação de recomendações e ações automatizadas para gerenciar os recursos. No laboratório e ambiente de teste, eles contam com ações automatizadas, mas no ambiente de produção, seguem um processo de governança pelo qual compartilham recomendações da Turbonomic para toda a equipe antes de executar. Depois que a equipe aprovar essa ação, as Operações de Nuvem migrarão esses recursos para o grupo que tem uma política para executar essa ação no futuro de forma automática.

A Turbonomic também ajudou a equipe da Auten a melhorar a colaboração com os proprietários de aplicações. Isso permite que eles identifiquem oportunidades para reduzir o desperdício em seu ambiente de contêineres, rearquitetando suas aplicações. De acordo com Auten, para garantir o desempenho das aplicações em contêiner, a equipe define limites de memória e CPU com base no que é necessário para a inicialização, não no que é necessário depois. Embora isso garanta que essas aplicações tenham os recursos necessários durante a inicialização, eles também criam desperdícios no ambiente, pois não exigem que esse mesmo volume de recursos seja executado após a inicialização. A Turbonomic identifica essa discrepância e fornece evidências claras para os casos em que é melhor rearquitetar o aplicativo para utilizar mais recursos no ambiente de contêiner.