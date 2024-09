Quando a O.C. Tanner implementou o IBM Turbonomic, a equipe de Beckett e seus colegas desenvolvedores não precisavam mais processar números para determinar alocações de recursos.O software IBM Turbonomic compreende as necessidades de recursos dos aplicativos e determina continuamente as ações que garantem que elas obtenham exatamente aquilo de que precisam para operar.Cada camada da pilha é analisada e recebe recursos com base na demanda em tempo real, de pods e serviços, contêineres e nós, bem como a infraestrutura em nuvem subjacente da Amazon Web Services (AWS).Com o IBM Turbonomic continuamente tomando decisões de dimensionamento de contêineres, Beckett e sua equipe podem apresentar essas informações a seus desenvolvedores e ter conversas informadas por dados sobre como otimizar seus recursos.

Da mesma forma, Beckett começou a aproveitar o IBM Turbonomic para gerenciar seus serviços de plataforma executados na Akkeris que os desenvolvedores usam para construir suas aplicações.“Nossa equipe tem componentes do Kubernetes que executam a plataforma Akkeris”, explica Beckett. “Temos muitos serviços que fornecemos aos desenvolvedores, e o Turbonomic me ajudou a entender como otimizar esses serviços”.

Em seguida, Beckett e sua equipe pretendem aproveitar a API do IBM Turbonomic para mapear ações de redimensionamento para “tamanhos de camisetas” dentro de seus PaaS.Os desenvolvedores poderão selecionar o tamanho de camiseta recomendado como parte da implantação de autoatendimento, sem precisar tocar no Kubernetes.“A API do Turbonomic nos forneceu todos os dados de que precisamos para implementar suas recomendações em nossa PaaS, e estamos muito empolgados com as melhorias de desempenho e economias de custos”, diz Beckett.