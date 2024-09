A pandemia de COVID-19, no entanto, tornou-se um catalisador para acelerar a migração para a nuvem da Providence. A equipe da Providence criou uma nova aplicação de rastreamento e agendamento da vacinação contra a COVID-19 que deu à empresa um caso de uso para a mudança para o Azure. Com esse caso de teste rápido, a equipe de aplicações da Admin Tech provou que poderia resolver problemas significativos em um período muito curto com a agilidade da nuvem. Isso se tornou uma prova fundamental para impulsionar a mudança cultural interna para mostrar o valor da infraestrutura em nuvem na condução de inovações na área da saúde que poderiam ser fornecidas de forma rápida e confiável para desempenho em grande escala.

Por meio da educação persistente de todas as partes interessadas - que Boer até observou ser "divertida" - a Providence superou seus desafios culturais em relação à nuvem e acelerou sua jornada de elasticidade da nuvem. Em apenas 10 meses, a Providence migrou com segurança mais de 1.900 cargas de trabalho para o Azure, com uma pegada de infraestrutura total de cerca de 3.000 cargas de trabalho. A Providence obteve uma economia de mais de USD 2 milhões por meio de ações de otimização e, ao mesmo tempo, garantiu o desempenho dos aplicações, mesmo durante o pico de demanda.

Um ingrediente para o sucesso da Providence foi a adoção da IBM Turbonomic, tanto como plataforma de otimização quanto como parceiro estratégico. Usando o IBM Turbonomic, a Providence provou que as ações de automação eram seguras — especialmente para as aplicações que têm um impacto direto e vital na saúde dos pacientes.

A Providence não só conseguiu migrar, mas também foi capaz de avançar além da abordagem de elevação e troca de marchas. No início da adoção do IBM Turbonomic, a Providence começou a "Project Tetris", uma iniciativa para otimizar os recursos de computação no local da empresa e limpar seu ambiente à medida que ele se mudou para o Azure. Ao reduzir custos e desperdícios no local, a Providence liberou recursos financeiros e humanos, que agora podem ser investidos em iniciativas de modernização que fornecem melhores resultados de saúde para os pacientes.