Reconhecimento e prêmios

IBM Turbonomic ganha prêmios importantes do G2, PeerSpot e TrustRadius O Turbonomic é um dos 25 produtos da IBM que receberam o prêmio Top Rated Distinction da TrustRadius. Além disso, foi identificado como líder em gerenciamento de custos de nuvem com base em avaliações do G2. Leia: 25 produtos da IBM ganham o Top Rated Distinction da TrustRadius Veja as avaliações do G2