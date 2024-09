Como as modernas ferramentas de IA e análise de dados geram e analisam uma quantidade enorme de dados, é fácil sobrecarregar suas equipes com informações. A plataforma IBM Turbonomic fornece três dashboards integrados que apresentam as principais métricas para ajudar você a tomar as melhores decisões de negócios. Os dashboards mostram também como a automação dessas decisões afetará seu ambiente. Para outras equipes ou visualizações, você pode facilmente criar dashboards de controle personalizados dentro da interface do usuário.