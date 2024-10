O que é sustentabilidade nos negócios?

Os desafios globais de mudança climática e degradação ambiental, segurança, privacidade e gerenciamento de recursos exigem que as empresas garantam que sua infraestrutura seja projetada e gerenciada com resiliência em mente. Utilizando gerenciamento inteligente de ativos, monitoramento e manutenção preditiva, as organizações podem prolongar a vida útil dos ativos, reduzir o tempo de inatividade e os custos de manutenção, otimizar os inventários de manutenção, reparo e operações, reduzir as emissões de CO 2 e eliminar o desperdício. Isso os ajudará a cumprir as metas de ESG com lucratividade.