As fraquezas estruturais nos modelos de cadeia de suprimentos existentes destacaram a necessidade de reinvenção em todo o setor. Com a estratégia e o suporte certos, você pode reinventar sua cadeia de suprimentos para reduzir seus custos e transformar sua empresa. Transformar as cadeias de suprimentos em fluxos de trabalho inteligentes e responsivos pode criar novas formas de fazer negócios e gerar vantagens únicas.