O primeiro passo foi criar uma arquitetura de negócios comum, a lógica organizacional refletindo a visão estratégica e o modelo operacional da IBM, compreendendo oito fluxos de trabalho inteligentes e duas funções de suporte. O segundo passo foi começar a trabalhar para dar vida a isso em toda a empresa.

Felizmente, a IBM possui uma poderosa consultoria tecnológica e de classe mundial para acelerar esse tipo de empreendimento interorganizacional. A empresa usou seu próprio IBM Garage™, um framework de transformação que reúne pessoas, processos e tecnologia, para implementar um conjunto de práticas ágeis comprovadas que integram a experiência do usuário, a implementação e a mudança cultural em escala.

Seguindo a metodologia de garagem IBM ágil e centrada no usuário, em conjunto com o método Design for AI, as equipes de execução geraram, testaram e dimensionaram ideias inovadoras rapidamente. Eles mapearam fluxos de trabalho, da liderança à venda, cadeia de suprimentos, suporte ao cliente e da fonte ao pagamento, e identificaram pontos de dor dentro do contexto das jornadas do usuário. Em seguida, eles criaram protótipos de soluções tecnológicas e, por meio de um processo de iteração, avançaram do piloto para a produção em larga escala.

Os consultores da IBM também estavam totalmente engajados na transformação. Eles se basearam em sua vasta experiência em migrar, integrar e gerenciar aplicativos e cargas de trabalho de forma transparente em ambientes de nuvem para simplificar e otimizar os fluxos de trabalho. Colaborando com as principais funções de negócios, eles incorporaram processos com IBM Watson, automação, IBM® Blockchain, IoT e outros recursos. Em seguida, eles entregaram esses novos serviços em uma plataforma de nuvem híbrida aberta e rica em segurança.

Durante três anos, a IBM projetou e implementou fluxos de trabalho verdadeiramente transformados, adaptados às necessidades das pessoas e dos negócios:

Vendedores, clientes e funções de suporte agora têm uma experiência completa unificada.

Os usuários podem acessar uma fonte única da verdade para obter insights instantâneos, impulsionando significativamente a eficiência empresarial e o desempenho financeiro.



Experiências centradas no ser humano facilitam o engajamento em atividades de alto valor e a resolução mais rápida de problemas complexos.

Uma visão detalhada de como a IBM reinventou quatro fluxos de trabalho principais revela o novo "negócio da empresa como de costume".