A Audi buscou a verdadeira transformação digital e experiências mais inteligentes antes e depois da compra. Trabalhando com a IBM Consulting, a equipe da Audi e da IBM criou em conjunto um roteiro estratégico para transformação seguindo a metodologia ágil e focada no usuário IBM® Garage. Para oferecer ferramentas voltadas para o cliente que aprimoram a experiência do usuário, a Audi e a IBM reinventaram como poderiam entregar novas inovações ao site da Audi. Para melhorar o desenvolvimento e a análise do front-end digital, a equipe aproveitou a parceria IBM e Adobe e migrou para a versão mais recente do Adobe Experience Manager (link localizado fora do ibm.com).

O primeiro desafio foi cortar os ciclos de desenvolvimento, que estavam em média entre seis e 12 meses.Na maioria das vezes, quando a Audi entregava a funcionalidade solicitada pelo cliente, ela não era mais relevante.Depois de trabalhar com a IBM para adotar práticas ágeis, como programação em par e ciclos de sprint de duas semanas, os desenvolvedores estão fornecendo ferramentas em três meses — até 75% mais rápido.As soluções construídas e escaladas este ano incluem um aplicativo de reserva de test-drive, agendador de manutenção de veículos e calculadora de troca de peças.Essas ferramentas melhoram a experiência do cliente e incentivam a fidelidade à marca.

Por meio do coaching e da prática, as equipes da Audi e da IBM colaboraram para estabelecer novas maneiras de trabalhar.As equipes de desenvolvimento adotaram princípios ágeis, organizados em equipes scrum e proprietários de produtos selecionados que participaram de sessões semanais de refinamento de produtos.A equipe de desenvolvimento da Audi passou de implementações orientadas a projetos para um mecanismo de entrega contínua produzindo novas ferramentas e funcionalidades com base no feedback do usuário.Como resultado, a Audi começou a fornecer funcionalidades mais relevantes mais rapidamente.

Jay Sadier, Chefe de Produtos Digitais e Transformação da Audi UK, explica: "Nós podemos nos voltar para nossa equipe de liderança e mostrar o que entregamos.É um testemunho da forma como trabalhamos com a IBM.Não estamos apenas falando de agilidade; estamos provando isso por meio da entrega."