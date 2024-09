A IBM e a Adobe trabalham na intersecção de estratégia, dados, design e tecnologia para inovar digitalmente o seu negócio. Juntos, oferecemos uma experiência personalizada e confiável que encanta os clientes em todos os pontos do contato digital. Nossos especialistas ajudam você a utilizar as soluções de classe mundial da Adobe para sempre atenderem e superarem as crescentes expectativas do cliente em relação às suas experiências, liberando o valor dos seus dados para maior personalização de todas as interações.

Com base em mais de 20 anos como parceira de consultoria da Adobe por meio do IBM® iX, área de design de negócios global da IBM® Consulting, a IBM desenvolveu uma aliança única com a Adobe em um ecossistema que abrange tecnologia e serviços. Com uma abordagem pioneira no setor, recursos aprofundados de consultoria em nas três nuvens da Adobe, soluções proprietárias da Adobe e com a reputação de desenvolver alguns dos projetos mais complexos no ecossistema de clientes da Adobe, podemos ajudar você a criar a experiência que seus clientes realmente querem ter.