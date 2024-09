É por isso que a TD Ameritrade, Inc. embarcou em um projeto de automação de fluxo de trabalho empresarial (EWA) com o objetivo de tornar toda a experiência do cliente a mais envolvente possível. Para isso, a organização teria que modernizar os processos no back-end. Michael McGraw, Diretor de Design de Processos Empresariais, descreve o desafio: "Tínhamos sistemas de fluxo de trabalho diferentes e díspares em toda a organização. Se quiséssemos competir e aumentar o volume sem aumentar os recursos, realmente teríamos que nos analisar e investir em tecnologia de automação."

Ele continua: "Sabíamos que a IBM® tinha grande expertise nessa área, então pudemos contar com eles tanto para a tecnologia quanto para os recursos que nos ajudaram a nos guiar nesse caminho."