O IBM Business Automation Workflow é um recurso chave do IBM Cloud Pak for Business Automation. Ele une informações, processos e usuários para ajudar você a automatizar fluxos de trabalho digitais locais ou em nuvem. Crie fluxos de trabalho que aumentam a produtividade, melhoram a colaboração entre equipes e proveem novos insights para resolver casos e gerar melhores resultados de negócios.

O Business Automation Workflow integra perfeitamente a interface conversacional da IA do IBM watsonx Orchestrate por meio do Cloud Pak for Business Automation, permitindo que os usuários descubram fluxos de trabalho e tenham insights com facilidade em um sistema unificado.