Como parte de sua estratégia de implantação, a FCT implementou inicialmente a versão de produção de sua solução de automação de processos com um cliente em uma única província; desde então, iniciou várias outras. Mesmo nesse estágio inicial, observa Winders, os resultados são atraentes. "Onde implementamos a solução, estamos muito satisfeitos com os resultados que estamos vendo do ponto de vista de automação."

Como esperado, esses fluxos de processos automatizados tiveram um impacto drástico na qualidade da experiência do cliente. Considere, por exemplo, o tempo de resposta para novas solicitações de seguros de títulos, desde o recebimento dos dados até a emissão da apólice. "Com a nova plataforma, estamos vendo 80% das transações sendo concluídas em menos de duas horas. Essa é uma ótima experiência para nossos credores e para nossos clientes finais que estão contratando um seguro de título", diz Winders. "E também é uma enorme melhoria de experiência para nossos funcionários, que podem se concentrar em atividades de maior valor agregado."



Os comentários de Winders sobre a experiência dos funcionários destacam outro aspecto realmente importante do uso do IBM Cloud Pak for Business Automation pela FCT: como os poderosos recursos de dashboard esclareceram o que era um fluxo de processo opaco. Isso é crucial para a eficiência operacional por um motivo simples. Você não pode otimizar a forma como as transações de títulos são tratadas se não conseguir ver o que realmente está acontecendo, gerando perguntas como: 'Quantas estão ativas atualmente?' "Quantos de nossos funcionários estão trabalhando nelas?" E, 'Elas estão sendo abordadas dentro de nossos SLAs?'"



Na visão de Winders, a capacidade de ver essas e outras métricas por meio de um dashboard abriu as portas para um nível totalmente novo de Decision Optimization. "Com nosso mecanismo de fluxo de trabalho orientado a tarefas, podemos redistribuir os recursos de nossa equipe conforme necessário se identificarmos um problema como gargalo para um credor específico", explica ele. "Portanto, quando se trata de corrigir defeitos de título, temos um nível de flexibilidade operacional que nunca tivemos no passado."



À medida que a FCT continua a expandir sua implementação, eventualmente em todo o Canadá, Ishak vê a automação, juntamente com a IA, como os fundamentos de sua estratégia competitiva. Mas ele também é rápido em reiterar uma ressalva importante, que a verdadeira força por trás da transformação da FCT é o impulso constante para "reimaginar" a experiência do cliente. "Ao investir em automação, estamos colocando nossos próprios funcionários em uma posição mais forte para encontrar novas oportunidades para atender melhor a nossos clientes", diz Ishak. "Portanto, por meio de nosso trabalho com a IBM e a Salient, estamos construindo uma base para oferecer experiências cada vez melhores aos clientes."