O IBM Operational Decision Manager (ODM) é uma poderosa plataforma de gerenciamento de decisões que agiliza a criação e edição de decisões, com recursos de nível empresarial, como rastreabilidade, simulação, controle de versão e auditoria. O IBM ODM ajuda as organizações a construir decisões precisas que ajudam as organizações a aumentar sua eficiência, gerenciar a conformidade e melhorar a agilidade operacional.

O ODM, disponível de forma independente e como parte do IBM Cloud Pak® for Business Automation, ajuda a analisar, automatizar e controlar decisões de negócios baseadas em regras. A solução pode autorizar um empréstimo, decidir sobre ofertas promocionais ou detectar uma oportunidade de venda cruzada com alta precisão e customização.

Quando decisões críticas precisam ser tomadas, as soluções de decisão da IBM, como o ODM e o Automation Decision Services (ADS) tornam-se os catalisadores para o sucesso. Quando integrado aos recursos conversacionais do watsonx Orchestrate, por meio do Cloud Pak for Business Automation em SaaS, os usuários podem interagir de forma mais eficiente com o sistema, recorrendo a mecanismos de decisão e obtendo insights sem a necessidade de intervenção manual.