O IBM® Automation Decision Services (ADS) é um software de automação de negócios para modelagem e gerenciamento de decisões de negócios em uma IU fácil de usar e de pouco código. Ele está disponível como uma solução independente ou no IBM® Cloud Pak for Business Automation, em que já vem integrado com outras tecnologias de automação.

Quando decisões críticas precisam ser tomadas, as soluções de decisão da IBM, como o ADS e o Operational Decision Manager (ODM), tornam-se os catalisadores para o sucesso. Quando integrado aos recursos conversacionais do watsonx Orchestrate, por meio do Cloud Pak for Business Automation em SaaS, os usuários podem interagir de forma mais eficiente com o sistema, recorrendo a mecanismos de decisão e obtendo insights sem a necessidade de intervenção manual.