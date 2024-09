Como gerente geral de TI, Deepak Bhosale supervisionou uma série de projetos de transformação baseados em tecnologia, incluindo a ampla incorporação de funções analíticas na tomada de decisões de negócios. Agora, com a mudança para a decoração de casas, o imperativo se tornou aperfeiçoar, simplificar e acelerar os processos de vendas para equipes de vendas em campo e revendedores. "Reconhecemos que uma variedade mais ampla de ofertas muda um pouco o comprimento, a profundidade e a amplitude do engajamento do cliente, tornando-o mais complexo", explica Bhosale. "Nesse cenário, vimos um forte business case para introduzir a automação a fim de simplificar esses processos para nossas equipes de vendas."

Alguns dos fatores mais importantes que regem o pedido de um revendedor são os descontos e incentivos para vários produtos, geralmente chamados de esquemas, que, por sua vez, são baseados em parâmetros como atividade histórica de pedidos, variáveis de sazonalidade e histórico de crédito do revendedor. Como parte do planejamento periódico de vendas, vários desses esquemas são implementados para impulsionar as vendas. No processo tradicional, os revendedores entram em contato com seu representante interno de vendas com sua “lista de desejos” de pedidos por telefone ou na central de atendimento centralizada. A partir daí, o representante ou o agente da central de contato coleta os dados do revendedor de vários sistemas, planilhas e outras fontes manuais para avaliar o desempenho em relação às metas do esquema. Somente então, após um processo que pode levar horas ou, às vezes, mais de um dia, o revendedor faz seu pedido.

Bhosale e sua equipe reconheceram que a natureza baseada em regras de cálculos de promoções e descontos fez dela um caso de uso ideal para automação. Para resolver a principal questão restante — opções de tecnologia específicas — eles aproveitaram sua associação de longa data com a IBM Consulting™. "A IBM tem sido nossa parceira há mais de uma década e nos apoia em todas as etapas de nossa jornada de transformação", diz ele. "O histórico da IBM, juntamente com sua liderança de vanguarda no espaço de automação de processos, nos deu um alto nível de confiança na abordagem proposta."