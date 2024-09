As instalações industriais estão evoluindo desde que Henry Ford produziu o primeiro automóvel Model T em uma linha de produção de fábrica. Hoje, automação e robótica são a norma no chão de fábrica. No entanto, os fabricantes e outros operadores de plantas devem manter e reparar essas máquinas para que suas fábricas continuem funcionando, o que requer coleta e análise de dados constantes.

Michael Perry, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da Boston Dynamics, líder global em robótica móvel, descreve o problema: “A automação com robôs tradicionais não foi bem-sucedida devido à complexidade e escala dos locais, que podem ser limitados a robôs com rodas e rastreados que enfrentam dificuldades em espaços apertados, escadas e terreno desigual. Os robôs que coletam dados também são mais úteis quando conectados à inteligência, o que não é apenas a computação, mas também a comunicação entre o que está acontecendo no campo e o que quer que esteja processando todos os dados no local”.

Com o tempo, as empresas adotaram em grande parte uma das duas maneiras de coletar e analisar os dados que suas máquinas geram. O método mais tradicional envolve o envio regular de técnicos em toda a fábrica para gravar leituras de máquinas. Mesmo que uma máquina possa apresentar problemas apenas uma vez por ano, o técnico precisa registrar os dados dessa máquina diariamente ou semanalmente para detectar pequenos problemas antes que eles possam se tornar grandes falhas. E os trabalhadores devem manter e consertar equipamentos, às vezes em ambientes perigosos ou barulhentos.

O outro método é instalar sensores em cada peça de equipamento, depois coletar e analisar esses dados de sensores com aplicativos de gerenciamento de ativos. A IBM projetou seu IBM Maximo Application Suite para analisar esses dados de sensores, que são armazenados na nuvem. No entanto, os fabricantes primeiro se deparam com altos custos para instrumentar seus equipamentos, custos adicionais para armazenar os dados e, finalmente, a necessidade de comprar a solução para analisá-los. Isso muitas vezes coloca a instrumentação completa fora do alcance das pequenas empresas.

Nancy Greco, diretora de DE Research Cognitive IoT Solutions da IBM Research, explica: “Sensores baseados em borda geram uma enorme quantidade de dados que vão para a nuvem. Os fabricantes olham para a sua conta da nuvem e se perguntam por que estão gastando tanto dinheiro para ver se os dados lhes dizem que está tudo bem, que não há nada de errado”.

Uma terceira solução é enviar um robô projetado para inspecionar regularmente o equipamento e coletar dados de seus instrumentos de telemetria. Essa foi a inspiração para o Spot, o robô parecido com um cachorro criado pela Boston Dynamics. O Spot pode ir a qualquer lugar que uma pessoa possa ir e coletar dados com mais frequência e precisão. No entanto, mesmo com câmeras e outros sensores, o Spot não consegue interpretar os dados por si só. Os dados ainda precisam ser analisados, então, quando o Spot encontra uma anomalia, ele precisa de intervenção humana para resolver o problema.